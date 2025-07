Sindaci più amati in Italia Carnevali al 29° posto con consenso in aumento

In un’Italia dove i sindaci sono spesso al centro dell’attenzione, spicca il caso di Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, che a un anno dalla nomina ha visto crescere il suo consenso dell’1%. Secondo il Governance Pool 2025 del Sole 24 Ore, questa tendenza positiva conferma come una gestione efficace possa rafforzare il rapporto con i cittadini. La classifica dei primi cittadini più amati d’Italia dimostra che il consenso può essere un vero motore di cambiamento.

Ad un anno dalla sua nomina la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali ha visto aumentare i suoi consensi dell’1%. È ciò che emerge dal Governance Pool 2025, il sondaggio annuale del Sole 24 Ore che stila la classifica dei primi cittadini più amati d’Italia. La graduatoria è costruita attraverso i risultati dei sondaggi di gradimento e i consensi, parametrata rispetto a quelli che sono stati i risultati delle urne al momento dell’ultima elezione: la rappresentante del centro-sinistra si piazza al 29° posto complessivo nazionale. Al primo posto c’è Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno del centro-destra, eletto col 73,9% delle preferenze e oggi sceso al 70%, ma sempre con un ampio margine rispetto al secondo, Michele Guerra, primo cittadino di Parma, sceso dal 66,2% al 65%, e al terzo, Vito Leccese (Bari), crollato dal 70,3% delle urne al 61% del sondaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sindaci più amati in Italia, Carnevali al 29° posto con consenso in aumento

