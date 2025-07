Juventus | Jhon Lucumi e Leo Ortiz si punta a una difesa solida

La Juventus si prepara a rafforzare la sua difesa con entusiasmo e ambizione, puntando su talenti come Jhon Lucumi e Leo Ortiz. Il duello di mercato con la Roma infiamma le speranze dei tifosi, mentre Damien Comolli lavora senza sosta per blindare la retroguardia bianconera. In un contesto di grande fermento, il club sembra deciso a scrivere un nuovo capitolo di solidità e competitività . La sfida è aperta: quale sarà il prossimo passo?

Duello di mercato Juventus e Roma si sfidano senza tregua. Le voci di mercato, come riportano i vari post online, accendono l'interesse per tre difensori: Leo Ortiz, Jhon Lucumi, e Wesley. Damien Comolli, architetto del progetto bianconero, cerca nuovi rinforzi per blindare la retroguardia. La base bianconera è in fermento

Non solo Wesley: nel mirino c'è pure Rayan Vitor. E piace Ortiz Gazzetta dello Sport (F.Balzani) Wesley ma non solo. Gli occhi di Massara si spostano in Brasile, dove sta seguendo Rayan Vitor, ala destra del Vasco Da Gama: costa 15 milioni.

