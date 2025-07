Volley Qualificazioni Europee Under 22 | l’Italia supera il Portogallo e stacca il pass per l’Olanda

Regalando un’altra prestazione di grande spessore, l’Italia Under 21 femminile di volley conquista la qualificazione alle europee in programma a L’Aia nel luglio 2026. Dopo aver battuto Repubblica Ceca e Portogallo, le ragazze di Gaetano Gagliardi dimostrano di essere pronte a conquistare il palcoscenico continentale, scrivendo un’altra importante pagina della loro storia sportiva. La vittoria di questa sera al PalaCBL di Costa Volpino segna un traguardo fondamentale per il futuro del volley femminile italiano.

Dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca, la Nazionale italiana Under 21 femminile di volley concede il bis contro il Portogallo e si qualifica per la rassegna continentale di categoria in programma dal 7 al 12 luglio 2026 a L’Aia. L’Italia concede il bis e centra il suo obiettivo. Dopo la vittoria di ieri contro la Repubblica Ceca, questa sera al PalaCBL di Costa Volpino, la nazionale Under 21 femminile guidata da Gaetano Gagliardi si è infatti imposta con il risultato di 3-1 (25-23, 23-25, 25-16, 25-22) sul Portogallo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

