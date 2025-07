Grave lutto per Stash | il tragico annuncio durante il tour dei The Kolors

Un grave lutto scuote il cuore di Stash, frontman dei The Kolors, durante il tour estivo che ha conquistato l’Italia. Tra note e applausi, il cantante si trova a dover affrontare un dolore improvviso che mette in pausa la musica e il suo spirito. La band, unita nel ricordo e nella forza, continua a portare avanti il proprio percorso, ma questa perdita lascia un segno indelebile nel loro cammino.

Il cantante dei The Kolors, Stash, commuove il pubblico con il tragico annuncio tra un concerto e l'altro. Silenzio sul palco. La musica si ferma per un attimo. Stash, il volto e la voce dei The Kolors, si ritrova a fare i conti con un dolore improvviso. Durante il tour estivo che trascina folle di fan in tutta Italia, arriva la notizia che non vorresti mai sentire: suo nonno materno, Domenico, non c'è più. Il cantante campano sceglie di non nascondersi e condivide il lutto con chi lo segue ogni giorno. Un messaggio essenziale, quasi sussurrato, ma che pesa come un macigno: saluta il nonno augurandogli un buon viaggio e lo ricorda come un esempio di stile ed educazione.

