Calciomercato Milan il borsino dei terzini | a destra Pubill A sinistra …

Il calciomercato del Milan si infiamma con il borsino dei terzini: Marc Pubill emerge come favorito per il ruolo di terzino destro, portando entusiasmo tra i tifosi. Per la corsia sinistra, invece, il panorama si presenta più ampio e competitivo, offrendo diverse opzioni da valutare. Resta da capire quale strategia adotterà il club rossonero per rinforzare le fasce e consolidare la rosa in vista della prossima stagione.

Marc Pubill è il favorito per diventare nuovo terzino destro del Milan in questo calciomercato estivo. Più vario il 'casting' per la sinistra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il borsino dei terzini: a destra Pubill. A sinistra …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - pubill - sinistra

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

: ' Maxim De Cuyper non è più un obiettivo del Milan. Il terzino belga, infatti, è ormai in trattativa avanzata con il Brighton, che ha raggiunto un accordo con il Club Brugge p Vai su Facebook

Milan: rispunta Vanderson tra Pubill e Guela Doué, fratello del giustiziere dell'Inter in Champions; Milan, Pellegatti e la fascia sinistra: Non solo Gutierrez, un giovane tedesco può essere il nome giusto; Il Milan segue Brown dell’Eintracht Francoforte, protagonista con la Germania nell'ultimo Europeo U21.

Lavori in corso per il ruolo di terzino destro: Doué e Pubill in pole - Il Milan è alla ricerca del terzino destro ideale per la prossima stagione: le opzioni sul tavolo e le future decisioni della dirigenza. Come scrive notiziemilan.it

Pubill, interesse dalla Premier League. In Italia c'è il Milan - Sul terzino destro dell'Almeria è forte l'attenzione dei club inglesi. Riporta ilromanista.eu