Ministero della Cultura a Mario Turetta l’interim della Direzione Generale Cinema

Il Ministero della Cultura affida temporaneamente a Mario Turetta l'interim della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, garantendo così continuità in un momento di transizione. Con la sua esperienza, Turetta sarà chiamato a guidare il settore mentre si cerca una soluzione definitiva. Un passo fondamentale per mantenere viva l’attenzione sul futuro del cinema italiano e sostenere il settore in questa fase di cambiamento.

(Adnkronos) – Andrà al capo Dipartimento del Mic Mario Turetta l’interim della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dopo le dimissioni di Nicola Borrelli. Si tratta della soluzione naturale, per affrontare in via provvisoria la vacatio creatasi con le dimissione di Borrelli e garantire la continuità amministrativa. La prassi del ministero prevede, infatti – sottolineano all’Adnkronos . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ministero della Cultura, a Mario Turetta l’interim della Direzione Generale Cinema

