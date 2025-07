Rapporto Uncem sullo stato delle montagne italiane presentazione a Napoli venerdì 11

Sarà presentato venerdi 11 luglio (ore 11) a Napoli, nella Biblioteca Storica di Ingegneria della Università Federico II in piazzale Tecchio 80 il “Rapporto Montagne Italia 2025”. Interverranno il professor Nicola Pasquino (Federico II); Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania e vicepresidente Uncem nazionale; Antonio Di Maria, presidente Gal Tammaro e presidente Associazione Sannio Smart Land, referente Area interna Tammaro-Titerno; Luca Lo Bianco, Progetto Italiae e curatore del Rapporto; Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem; Giovanni Vetritto, direttore generale del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

