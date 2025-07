Dieci miliardi per rilanciare l’occupazione Intesa Sanpaolo lancia S-Loan Soluzione Lavoro

Intesa Sanpaolo rivoluziona il mondo del lavoro con l’innovativo “S-Loan Soluzione Lavoro”: un investimento intelligente pensato per incentivare le imprese a creare nuove opportunità, specialmente per giovani e donne. Con un meccanismo di premialità che abbassa i costi degli interessi in presenza di assunzioni strategiche, questa iniziativa mira a rilanciare l’occupazione e rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano. È il momento di investire nel futuro del nostro Paese.

Intesa Sanpaolo lancia “ S-Loan Soluzione Lavoro ”, l’innovativo finanziamento per le imprese che punta a favorire la crescita dell’occupazione sostenendo al contempo gli investimenti per l’aumento della competitività, attraverso un meccanismo di “premialità aggiuntiva” che riconosce un’agevolazione sul tasso di interesse in caso di nuove assunzioni, in particolare di giovani e donne. La misura, destinata alle imprese clienti della Banca dei Territori, si ispira al modello dell’Ires premiale e potrà contare per i prossimi tre anni su una disponibilità di 10 miliardi di euro, nell’ambito dei 410 miliardi di euro previsti dal Gruppo a sostegno dei progetti collegati al Pnrr. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

