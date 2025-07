Saldi estivi 2025 partenza incoraggiante in Toscana Ecco come evitare brutte sorprese

Nelle prime ore dei saldi estivi 2025 in Toscana, il clima di entusiasmo si mescola a un crescente afflusso di turisti, promettendo una stagione promettente. Tuttavia, per evitare brutte sorprese e sfruttare al massimo questa occasione, è fondamentale conoscere alcuni trucchi utili. Scopriamo insieme come orientarsi tra offerte, trappole e opportunità per fare acquisti intelligenti e soddisfacenti, trasformando i saldi in un vero successo.

Firenze, 7 luglio 2025 – «Nonostante il caldo intenso, le prime ore dei saldi estivi hanno registrato un buon interesse da parte dei consumatori, con segnali incoraggianti sia nei centri urbani che nelle localitĂ turistiche, dove le presenze di turisti stanno facendo la differenza». La conferma arriva dal presidente di Federmoda Confcommercio Toscana Paolo Mantovani, che ha ascoltato il parere dei colleghi di tutta la Toscana. «Nelle destinazioni balneari c’è molta gente, in tanti casi “scappata” dal caldo delle cittĂ , quindi c’è stata affluenza alta nei negozi. Il mantra dello shopping per tutti è la richiesta dello sconto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi estivi 2025, partenza incoraggiante in Toscana. Ecco come evitare brutte sorprese

