Cinese arrestato a Malpensa su mandato dell’Fbi | è accusato di spionaggio su governo Usa e vaccini anti-Covid

Un arresto clamoroso scuote l’aeroporto di Malpensa: un cittadino cinese, giunto il 3 luglio, è stato catturato su mandato dell’FBI con accuse di spionaggio. Puntando i riflettori sulle recenti tensioni tra Italia e USA, questa vicenda rivela un inquietante intreccio tra pandemia, cyberspionaggio e interessi geopolitici. Ma cosa nasconde davvero questa intricata operazione? Esploriamo i retroscena di un caso che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

È atterrato a Malpensa il 3 luglio ma appena arrivato è stato arrestato in esecuzione di un mandato delle autorità statunitensi in un’inchiesta dell’ Fbi perché accusato di far parte di un team di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio, in particolare a partire dal febbraio 2020, ossia dallo scoppio della pandemia, su vaccini anti-Covid in produzione all’Università del Texas. Non solo: secondo quanto emerge dagli atti del Ministero dell’Interno italiano che riassumono le contestazioni, si aggiunge anche l’accusa di aver fatto parte di “una campagna di intrusione informatica su larga scala orchestrata” dal governo cinese, che ha “preso di mira migliaia di computer in tutto il mondo”, nota come ‘ Hafnium ‘, per aver informazioni su “varie politiche del governo statunitense”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it