Un episodio davvero entusiasmante sta scuotendo il calcio brasiliano: Roberto Baggio Ribeiro da Costa, il talento brasiliano ispirato al Divin Codino, torna a far parlare di sé segnando il gol vittoria con il Sao Luiz. Questa rete, un capolavoro che richiama le magie di Baggio, dimostra come il sogno possa continuare a vivere anche oltre i confini italiani. La partita di ieri è stata un vero e proprio tributo alla classe e al genio di questo fantasista straordinario.

Roberto Baggio torna a segnare, in Brasile. Si avete capito bene, si tratta di Roberto Baggio Ribeiro da Costa fantasista del Sao Luiz, squadra che milita nella Serie D brasiliana. Il numero dieci ieri ha segnato il gol vittoria contro il Brasil de Pelotas. Una rete che ricorda le migliori giocate del Divin Codino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incredibile in Brasile, Baggio torna a segnare

