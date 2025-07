Sommer-Galatasaray l’affare è possibile! Per l’Inter un’attesa

Le voci di mercato infiammano il panorama calcistico: Yann Sommer potrebbe lasciare l’Inter per il Galatasaray, alimentando un’asta tra le squadre europee. Dopo una stagione brillante in Champions League, il portiere svizzero valuta l’opportunità turca, mentre i club trattano un possibile affare a cifre competitive. È il momento di seguire da vicino questa trattativa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri tra Italia e Turchia. Resta aggiornato: il futuro di Sommer è tutto da scrivere.

Yann Sommer può partire in questa sessione estiva di mercato, con il Galatasaray che vorrebbe provare a strapparlo all’Inter per una cifra consona. Di seguito le novità dalla Turchia. TRATTATIVA CONCRETA – Yann Sommer e l’Inter non sono certi di proseguire insieme. Il portiere svizzero, la cui annata è stata caratterizzata da una Champions League di pregevole fattura, ha infatti aperto alla possibilità di trasferirsi al Galatasaray in questa finestra di mercato, a patto che siano soddisfatte le sue condizioni di base. L’Inter, consapevole di tale realtà, ha sostanzialmente dato il via libera allo svizzero di trattare personalmente con il Club turco al fine di trovare un accordo sull’ingaggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer-Galatasaray, l’affare è possibile! Per l’Inter un’attesa

