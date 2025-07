Gaza Ft | Boston Consulting Group ha partecipato a un progetto per ‘ricollocare’ 500mila palestinesi fuori dalla Striscia Ecco cosa prevede il progetto Aurora?

Un’ombra si staglia sulla regione mediorientale: la Boston Consulting Group, nota società di consulenza, avrebbe lavorato al controverso progetto “Aurora” per il “ricollocamento volontario” di 500mila palestinesi dalla Striscia di Gaza. Un’iniziativa che ha suscitato scalpore e polemiche, rivelando quanto siano profonde le complesse dinamiche in gioco. Ma cosa prevede esattamente questo piano e quali implicazioni potrebbe avere per il futuro della regione? Scopriamolo insieme.

La società di consulenza Boston Consulting Group ha collaborato a un progetto per il cosiddetto “ricollocamento volontario” di 500mila abitanti palestinesi dalla Striscia di Gaza, che poi ha pubblicamente rinnegato. Il progetto “Aurora” Oltre una decina di dipendenti dell’azienda statunitense, secondo quanto rivelato da un’inchiesta del Financial Times, hanno lavorato, tra lo scorso ottobre e la fine di maggio, al progetto “Aurora”, un’iniziativa di cui hanno discusso anche alcuni importanti dirigenti della società. In particolare, secondo il quotidiano economico britannico, gli addetti del Boston Consulting Group hanno elaborato un modello finanziario per la ricostruzione nel dopoguerra a Gaza, che includeva stime dei costi per il cosiddetto “ricollocamento volontario” di centinaia di migliaia di palestinesi dalla Striscia e sull’impatto economico di tale “ricollocamento”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gaza, Ft: “Boston Consulting Group ha partecipato a un progetto per ‘ricollocare’ 500mila palestinesi fuori dalla Striscia”. Ecco cosa prevede il progetto “Aurora”?

