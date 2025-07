battiti live 2025 ecco la scaletta della prima puntata

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia con la prima puntata di Battiti Live 2025 su Canale 5! Condotta da Ilary Blasi, Alvin e la new entry Nicolò De Devitiis, questa edizione promette emozioni e grandi performace sul palco di Molfetta. Scopriamo insieme la scaletta dei protagonisti che si alterneranno sul palco nella serata di apertura, pronti a conquistare il pubblico con i loro successi.

Su Canale 5, per la seconda estate consecutiva, è tempo di Battiti Live. Prende il via alle 21:35 la 23° edizione della kermesse canora di Radio Norba, condotta da Ilary Blasi e Alvin, con la new entry Nicolò De Devitiis. Questa sera va in onda la prima puntata; ecco la scaletta della serata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco di Molfetta (e non solo). La scaletta della prima puntata di Battiti Live 2025. Annalisa ( Maschio e Sinceramente ). Olly ( Depresso fortunato e Balorda nostalgia ). On the road da Ostuni: Achille Lauro ( Amor ). Fedez ( Battito e Senza pagare ). Negramaro ( Estate ). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it