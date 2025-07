Mattarella a Zagabria incontro con il presidente Milanovi?

Il presidente Sergio Mattarella ha appena varcato il palazzo presidenziale di Zagabria, accolto calorosamente dal collega croato Zoran Milanovi. √ą il segnale di un dialogo che mira a rafforzare i legami tra Italia e Croazia, aprendo a nuove opportunit√† di cooperazione. I colloqui bilaterali e le riunioni con le delegazioni promettono di consolidare questo importante rapporto. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa visita fondamentale per entrambi i Paesi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, √® arrivato nel palazzo presidenziale di Zagabria accolto dal presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovi?. Sono in programma i colloqui bilaterali tra i due capi di Stato e quelli allargati alle delegazioni. Nel pomeriggio Mattarella sar√† al palazzo del Parlamento per un incontro con il presidente, Gordan Jandrokovi?, e poi si recher√† nella sede del governo croato per un colloquio con il primo ministro Andrej Plenkovi?. In programma anche un incontro con una rappresentanza della comunit√† italiana in Croazia. La visita si chiuder√† con la deposizione di una corona di fiori dinanzi al monumento alla patria della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net