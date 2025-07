Turismo Wonderful Italy | più incertezza tra gli italiani per l’estate 2025 Boom città d’arte

L’incertezza tra gli italiani riguardo le vacanze estive del 2025 si fa sentire, con il 24% ancora indeciso, quasi il doppio rispetto agli anni passati. Secondo la sesta edizione della ricerca di Wonderful Italy, il desiderio di scoprire le meraviglie italiane si intreccia con una crescente incertezza, ma anche con un forte richiamo alle città d’arte. Quali saranno le tendenze emergenti per un’estate all’insegna della scoperta e del relax?

(Adnkronos) – Raddoppia la quota di italiani che non ha ancora deciso se andare in vacanza: il 24% contro una media del 12% degli scorsi anni. Secondo la sesta edizione della ricerca sulle vacanze degli italiani realizzata da Wonderful Italy, azienda leader nella gestione di case vacanza, tramite l’istituto di ricerca Izi, quest’anno si registra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Turismo, Wonderful Italy: più incertezza tra gli italiani per l’estate 2025, Boom città d’arte

