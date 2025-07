L’Associazione Italiana Sommelier compie sessant’anni

Nel 1965, quattro visionari decisero di creare qualcosa di nuovo nel mondo del vino: nasceva l'Associazione Italiana Sommelier, un punto di riferimento per tutti gli appassionati e professionisti. Da allora, sessant'anni di passione, competenza e innovazione hanno scritto la storia di questa prestigiosa realtà . Un viaggio lungo sei decenni che continua a celebrare l’eccellenza italiana nel settore enologico.

Il 7 luglio 1965 un professore biologo, un commercialista, un cameriere e un sommelier si presentarono negli uffici del notaio Marco Orombelli a Milano per firmare l'atto costitutivo dell'Associazione Italiana Sommelier. Non scelsero il termine coppiere, né bottigliere e né cantiniere, non vollero inserirsi all'interno di associazioni già esistenti – come Associazione Italiana Barman e Sostenitori (Aibes, nata nel 1949) o Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi (Amira, nata nel 1955). Scelsero l'indipendenza, la novità e un termine internazionale non ancora tanto diffuso in Italia come oggi ma che già all'epoca, in ambito alberghiero e ricettivo, definiva la professionalità di chi si occupava del servizio del vino con competenza, studio e dedizione.