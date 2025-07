Migranti | nuovo fermo per la Nadir dopo lo sbarco a Lampedusa Schifani da Unhcr riconoscimento al ruolo della Sicilia

Il veliero Nadir di Resqship torna al centro dell’attenzione, dopo il nuovo fermo delle autorità italiane a Lampedusa, mentre ha appena portato in salvo 59 migranti esausti e disidratati partiti dalla Libia. Un episodio che riaccende il dibattito sul ruolo della Sicilia e sull’impegno delle ONG nel salvare vite umane in mare. La questione si fa sempre più urgente, evidenziando la complessità delle operazioni di soccorso e i rischi affrontati dai migranti.

Il veliero Nadir di Resqship è stato nuovamente sottoposto a fermo dalle autorità italiane dopo aver sbarcato 59 persone nel porto assegnato di Lampedusa. Lo riferisce la ong Nadir, che aveva seguito venerdì una staffetta di soccorso con Sea watch e Seabird e preso a bordo tutte le persone da una barca di legno. I migranti erano disidratati ed esausti dopo essere partiti da Zuwarah, Libia, due. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Migranti: nuovo fermo per la Nadir dopo lo sbarco a Lampedusa. Schifani, da Unhcr riconoscimento al ruolo della Sicilia

