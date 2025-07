Assistenza per il 730 precompilato? Uffici dell’Agenzia delle Entrate aperti oltre l’orario | dove e quando

Se ti trovi a Milano e hai ancora bisogno di assistenza per il 730 precompilato, non perdere questa opportunità unica! Domani, martedì 8 luglio, 39 uffici dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia resteranno aperti anche nel pomeriggio, offrendo supporto straordinario per completare rapidamente le pratiche prima delle ferie estive. Approfitta di questa occasione per consegnare la documentazione e assicurarti i rimborsi fiscali che ti spettano. Non lasciartela sfuggire!

Milano, 7 luglio 2025 – Sprint per riuscire a consegnare prima delle ferie estive la documentazione del 730, necessaria a ottenere i rimborsi per le detrazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha organizzato una giornata di assistenza straordinaria per i cittadini intenzionati a non “sprecare” questa opportunità. Domani, martedì 8 luglio, 39 uffici territoriali in Lombardia saranno aperti per gli appuntamenti anche al pomeriggio, oltre il normale orario mattutino. L'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali della Legge di Bilancio 2025: riduzioni per redditi alti e più tutele per famiglie numerose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assistenza per il 730 precompilato? Uffici dell’Agenzia delle Entrate aperti oltre l’orario: dove e quando

