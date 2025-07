Con la Porsche si schianta a tutta velocità contro un’auto | poi accade l’impensabile

Un pomeriggio di adrenalina e pericolo si è trasformato in una tragedia a Marino, alle porte di Roma. Una Porsche bianca, a tutta velocità e scortata da moto di grossa cilindrata, ha preso una piega fatale, culminando in uno scontro che nessuno avrebbe potuto prevedere. La scena da film d’azione si è conclusa nel peggiore dei modi, lasciando dietro di sé un senso di angoscia e domande senza risposta.

– Una scena da film d'azione si è trasformata in tragedia a Marino, alle porte di Roma, dove nella serata di lunedì 30 giugno si è verificato un violento incidente stradale. Erano circa le 20:40 quando una Porsche bianca, lanciata a velocità sostenuta e accompagnata da due motociclette di grossa cilindrata, ha imboccato Corso Vittoria Colonna in direzione centro, superando con manovre azzardate gli altri veicoli. . Secondo la prima ricostruzione fornita dalla polizia, l'auto sportiva avrebbe tentato un sorpasso pericolosissimo, invadendo la corsia opposta proprio nel tratto in corrispondenza del vicolo di San Giuseppe.