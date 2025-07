Sommer Galatasaray il portiere ora apre all’addio all’Inter! Resta un solo nodo da scogliere | la bomba dalla Turchia

Il futuro di Sommer Galatasaray si fa sempre più incerto: il portiere apre all’addio all’Inter, mentre un nuovo capitolo si scrive tra le mura turche. La bomba dalla Turchia rischia di cambiare gli equilibri, con il club pronto a sfidare il mercato per assicurarsi un nome di rilievo. Resta solo un nodo da sciogliere prima di conoscere il destino definitivo del portiere. La domanda ora è: dove giocherà Sommer nella prossima stagione?

sul futuro del portiere. Il Galatasaray continua a muoversi con decisione sul mercato, non solo per rafforzare il centrocampo con Hakan Calhanoglu, ma anche per sistemare il ruolo del portiere. Anche per questo ruolo il club turco è pronto a bussare alla porta del calciomercato Inter. Dopo l'addio dello storico numero uno Fernando Muslera, il club di Istanbul ha messo nel mirino Yann Sommer, attuale estremo difensore dell'Inter. Lo svizzero, classe 1988, ha disputato una stagione positiva con la maglia nerazzurra e rappresenta un'opzione di grande esperienza internazionale.