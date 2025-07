Alluvione Texas il fiume distrugge tutto in pochi minuti | il video

Un’immagine sbalorditiva che cattura la furia della natura: in pochi minuti, un fiume inghiotte tutto ciò che trova sul suo cammino, lasciando dietro sé distruzione e dolore. La recente alluvione in Texas, che ha causato oltre 80 vittime, viene documentata attraverso un video time-lapse che mette in evidenza la forza irresistibile delle forze naturali. Un monito potente sull’imprevedibilità degli eventi climatici estremi.

(Adnkronos) – Pochi minuti e il fiume divora la terra: l’alluvione che ha provocato oltre 80 morti in Texas viene mostrata da un video impressionante in time-lapse. La clip diffusa sui social mostra l’innalzamento repentino del livello del fiume Llano nel pomeriggio del 4 luglio. In pochi minuti l’acqua sommerge terra, alberi, strada: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alluvione Texas, il fiume distrugge tutto in pochi minuti: il video

