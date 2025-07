NASpI indennità di disoccupazione docenti e ATA 2025 | decorrenza non cambia in caso di maternità o malattia Pillole di Question Time

Se sei un docente o un ATA e ti chiedi come la maternità o la malattia influenzino la decorrenza dell’indennità NASpI nel 2025, abbiamo le risposte che cerchi. Durante il question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, è stato chiarito che tali circostanze non modificano la data di inizio della disoccupazione. Scopriamo insieme cosa cambia e cosa no, per affrontare con serenità ogni eventualità.

Nel question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, è stata fornita una precisazione utile riguardo alla decorrenza dell’indennità NASpI in presenza di circostanze particolari, come maternità, malattia o periodo di preavviso non lavorato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

