Scalfarotto contro Picierno | Impedire di esibirsi al direttore d’orchestra russo filo Putin? Non ti seguo cara Pina

Un acceso scontro si è acceso nel panorama politico e culturale italiano, scatenato dalla richiesta di Pina Picierno di bloccare l’esibizione del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, giudicato filo-Putin. La replica di Ivan Scalfarotto ha acceso ulteriore dibattito, evidenziando tensioni e divergenze su come affrontare i rapporti con la Russia in un momento così delicato. Ma quali sono le implicazioni di questa polemica?

Un acceso confronto interno al mondo politico e culturale italiano si è aperto in queste ore, dopo un post pubblicato da Ivan Scalfarotto in risposta alla richiesta dell’eurodeputata Pina Picierno di impedire l’esibizione del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev al Belvedere di Caserta. Picierno, esponente del Partito Democratico e vicepresidente del Parlamento europeo, aveva chiesto di bloccare il concerto in programma a causa delle posizioni apertamente filoputiniane del maestro russo, noto per il suo sostegno a Vladimir Putin e per le dichiarazioni in favore dell’invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it