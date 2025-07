Milano furti in gioiellerie con la tecnica del foulard | arrestata una 60enne

Milano torna a fare i conti con il crimine: una donna di 60 anni è stata arrestata per aver messo in atto ripetuti furti in gioiellerie, utilizzando la tecnica del foulard. Con un modus operandi ormai collaudato, ha sottratto beni preziosi per centinaia di migliaia di euro. La scoperta e l’arresto rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro i furti di alta classe, ma ricordiamo che la sicurezza resta una priorità condivisa.

La donna adottava il medesimo modus operandi per sottrarre gioielli e beni preziosi dal valore di centinaia di migliaia di euro.

Poliziotti #squadramobile di Milano, in collaborazione con @_Carabinieri_ di Pavia, arrestano 60enne per aver commesso 3 furti aggravati in gioiellerie lombarde. Rubati 30 bracciali in oro e un anello con diamanti dal valore di 130mila euro #4luglio

