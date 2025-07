sfileranno in carrozza a windsor

Un’elegante carrozza si prepara a sfilare a Windsor, simbolo di un evento di grande rilevanza diplomatica e reale. Domani, l’arrivo di Emmanuel Macron e Brigitte sarà accolto in modo inaspettato: invece di re Carlo e regina Camilla, sarà Kate Middleton a dare il benvenuto al presidente francese. Un gesto che sottolinea la rinnovata importanza della diplomazia e del ruolo della famiglia reale nel contesto internazionale.

T utto è pronto, domani, per l’arrivo a Windsor di Emmanuel Macron e della moglie Brigitte. Ma ad accoglierli presso la base della Royal Air Force, l’aviazione inglese, a Northolt, non saranno re Carlo e la regina Camilla. A dimostrazione del suo ritorno ai doveri royal, e in una mossa diplomatica che ha molto sorpreso gli esperti di faccende reali inglesi, sarà Kate Middleton, principessa del Galles, a ritrovarsi accanto al presidente francese sin dal suo sbarco su suolo britannico. Come una vera regina. Kate Middleton, il look pieno di simboli per affrontare il tema della malattia X Le prove da regina di Kate Middleton . 🔗 Leggi su Iodonna.it