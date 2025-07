Sembrava un terremoto… Maltempo impazzito frana travolge le auto | paura in Italia 

Sembrava un terremoto: il maltempo impazzito, frane e auto travolte, hanno scosso l’Italia in una notte di paura e incertezza. Il fragore improvviso ha squarciato il silenzio, lasciando dietro sé un dramma che richiede attenzione immediata. Nel giro di pochi istanti, la natura si è scatenata, lasciando segni indelebili e emergenze da affrontare. È il momento di riflettere e agire per tutelare le comunità colpite.

Un fragore improvviso ha squarciato il silenzio della notte. Erano quasi le ventitré quando la terra, gonfia e pesante per la pioggia incessante, ha ceduto. Non un tuono lontano, ma un boato assordante che ha vibrato nell'aria umida e pesante, portando con sé il sibilo di detriti in caduta libera. Per un istante, il mondo sembrava essersi capovolto, inghiottito da un'oscurità ancora più profonda di quella già calata sulle valli. Nel giro di pochi secondi, la furia della natura ha intrappolato due veicoli, rendendoli gusci impotenti contro la forza inarrestabile del fango e delle rocce. L'aria si è riempita dell'odore acre della terra smossa e di un silenzio teso, rotto solo dal crepitio della pioggia e dal respiro affannoso di chi, per un soffio, aveva scampato il peggio.