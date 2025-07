Danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto | Offesa alla morale

Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo: Linda Martino, ballerina italiana con radici egiziane, è stata arrestata in Egitto con accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza. La vicenda solleva ancora una volta importanti questioni sulla libertà di espressione e le restrizioni culturali nel paese. Ma cosa si cela davvero dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato la danzatrice del ventre Linda Martino con le accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza nella società. È quanto riportano alcuni media locali. Secondo le prime ricostruzioni date dalle autorità, la donna è stata indagata per aver condiviso sui social video descritti come "indecenti" e "provocatori". Martino è una ballerina nata da padre egiziano e possiede sia la cittadinanza egiziana che quella italiana. Ha studiato economia e scienze politiche prima di dedicarsi alla danza. In Egitto gode di grande popolarità. Dalle ricostruzioni dei media, sembra che l'arresto sia avvenuto circa 2 settimane fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto: "Offesa alla morale"

