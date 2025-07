Beach volley Benazzi profeta in patria a Marina di Ravenna! Prima volta per Acerbi con Bonifazi nella terza tappa del Campionato Italiano

A Marina di Ravenna si è scritto un nuovo capitolo entusiasmante del beach volley italiano. Prima volta per Acerbi con Bonifazi e per la coppia Ditta/Benazzi, che ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli. Un evento ricco di emozioni, sorprese e talento, che ha celebrato il vero spirito sportivo. La stagione si infiamma e il futuro riserva sicuramente altre grandi sfide. La passione per il beach volley non si ferma qui!

Una prima volta, ma in realtà sono due nella terza tappa del campionato italiano di beach volley che si è chiuso ieri a Marina di Ravenna. La prima volta è quella di Raquol Acerbi che, come Davide Borraccino la settimana scorsa, ha messo il suo primo sigillo nel campionato italiano assoluto in coppia con Carlo Bonifazi che lo scudetto lo ha già vinto due anni fa, ma è una prima volta anche per la coppia DittaBenazzi, due che le loro soddisfazioni se le sono prese eccome in passato, e che hanno messo il primo timbro stagionale dopo essere sempre salite sul podio. Per Benazzi vittoria dal sapore particolare perché ottenuta nella "sua" Romagna, contro un'altra romagnola, vera padrona di casa a Marina di Ravenna, Sofia Balducci, che in coppia con Sanguigni, da queste parti si allena, oltre che a vivere a Ravenna.

