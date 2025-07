Nubifragio in Campania bomba d’acqua a Bacoli e strade allagate a Napoli

La Campania si trova sotto shock per un nubifragio improvviso che ha colpito duramente Napoli e Bacoli, trasformando le strade in fiumi e mettendo a dura prova cittadini e infrastrutture. Dopo giorni di caldo estivo, una tempesta inaspettata ha rivoluzionato il paesaggio urbano, ricordandoci quanto il clima possa sorprenderci. In questo scenario di emergenza, è fondamentale rimanere aggiornati e pronti a fronteggiare ogni evenienza.

Dopo il caldo dei giorni scorsi, l'annunciata allerta meteo di 24 ore in Campania sta producendo una tempesta di fulmini su Napoli, violenti temporali nel Golfo e anche una bomba d'acqua a Bacoli, nell'area dei Campi Flegrei. In queste ore sono state inoltre segnalate strade allagate per le vie del centro di Napoli.

