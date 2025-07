Cinema il Ventotene Film Festival premia Paolo Sorrentino

Il Ventotene Film Festival si prepara a celebrare un momento straordinario: il 26 luglio, l’isola più affascinante delle minori ospiterà il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema di incontrare uno dei maestri contemporanei e scoprire i segreti dietro le sue opere. La XXX edizione si apre con stile e prestigio, promettendo emozioni e riflessioni che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti.

Roma, 7 lug. (askanews) – Il 26 luglio al Ventotene Film Festival, il più longevo tra quelli organizzati nelle isole minori, arriverà il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Sarà protagonista di un incontro con il critico cinematografico Federico Pontiggia, in coincidenza con la consegna del Premio Ventotene Film Festival all’Eccellenza Internazionale (ore 22.00, Belvedere Granili). Questo appuntamento inaugura la XXX edizione del Festival, ideato e diretto da Loredana Commonara, che tornerà in autunno per celebrare i suoi 30 anni di storia, con una programmazione rinnovata e un ricco palinsesto di proiezioni, masterclass e ospiti internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

