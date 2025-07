Milan la conferenza di presentazione di Allegri | seguila LIVE

Oggi a Casa Milan si accendono i riflettori sulla presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Tra aspettative e curiosità, il tecnico livornese si prepara a condividere le sue prime impressioni e progetti con la stampa. Segui con noi questa emozionante conferenza live, per scoprire in anteprima le strategie e le ambizioni che guideranno i rossoneri verso nuovi successi.

Le prime dichiarazioni alla stampa del nuovo allenatore dei rossoneri. Il tecnico livornese risponde alle domande dei giornalisti E’ giornata di presentazioni in Casa Milan. In via Aldo Rossi, nella sede del club rossonero, è il momento di Massimiliano Allegri. (LaPresse) – Calciomercato.it Il tecnico livornese risponde alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Per il Diavolo è tempo di ricominciare dopo una stagione alquanto deludente Segui LIVE le dichiarazioni di Massimiliano Allegri La conferenza di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, la conferenza di presentazione di Allegri: seguila LIVE

In questa notizia si parla di: milan - allegri - conferenza - presentazione

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

, ? Inizia oggi ufficialmente la stagione del Milan: alle ore 13:00, in diretta su Sportitalia, la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri #sportitalia #milan #allegri Vai su X

Allegri: domani la prima conferenza. Il programma del raduno. Come avevamo già ampiamente riferito, domani 7 luglio al via il raduno del Milan. La conferenza stampa di presentazione di Allegri (non a Milanello, ma con la dirigenza al completo) dalle ore 13 Vai su Facebook

Raduno Milan LIVE: alle 13 parla Allegri; Milan, al via la nuova stagione: doppio allenamento e alle 13 presentazione di Allegri; Lunedì sarà Allegri day al Milan: presentazione e primo allenamento.

Milan, la conferenza di presentazione di Allegri: seguila LIVE - In via Aldo Rossi, nella sede del club rossonero, è il momento di Massimiliano Allegri. calciomercato.it scrive

Milan, alle 13:00 la presentazione di Allegri - La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore rossonero live da Casa Milan ... Come scrive gianlucadimarzio.com