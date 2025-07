Pier Silvio può cantare vittoria | il noto volto Rai finalmente verso Mediaset

Un nuovo capitolo professionale all’insegna della sfida e della rinascita, aprendo le porte a un futuro ricco di opportunità e sorprese nel mondo dello spettacolo.

Personaggi Tv. Dopo anni di presenza quasi costante nei palinsesti della tv generalista, il conduttore è ufficialmente fuori dalla Rai. Nessuna conferma per i suoi programmi, né in prima né in seconda serata. Ma il conduttore piemontese non resta a guardare: secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe già manifestato interesse per accoglierlo nella propria programmazione. Per l' eterno golden boy della televisione italiana si apre così un nuovo capitolo, che potrebbe riportarlo al centro della scena con un late show, questa volta targato Cologno Monzese. Stop ai progetti Rai: fuori "Stasera c'è Cattelan" e "Nessuno da vicino è normale".