Carlo Ancelotti chi sono i figli Davide nuovo allenatore del Botafogo e Katia ex concorrente di Amici

Carlo Ancelotti, icona del calcio internazionale, ha trasmesso la sua passione e determinazione anche ai figli, Davide e Katia. Mentre Davide si sta facendo strada come nuovo allenatore del Botafogo, dopo aver affiancato il padre sui campi di gioco, Katia ha scelto un percorso artistico, partecipando a "Amici" e coltivando il sogno della musica. Due strade diverse, ma entrambe piene di talento e passione.

Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, ha due figli con percorsi molto diversi: Davide, oggi nuovo allenatore del Botafogo dopo anni da vice al fianco del padre, e Katia, che da giovane ha partecipato ad "Amici" seguendo la passione per la musica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Carlo Ancelotti, chi sono i figli Davide (nuovo allenatore del Botafogo) e Katia (ex concorrente di Amici)

In questa notizia si parla di: carlo - ancelotti - figli - davide

Carlo Ancelotti prende in carico la nazionale brasiliana con esperienza e approccio vincente - Carlo Ancelotti, con la sua vasta esperienza e un approccio vincente, accetta la sfida di guidare la nazionale brasiliana.

Il figlio di Carlo Ancelotti è pronto alla prima esperienza solitaria sulla panchina. Allenerà il Botafogo, che ha esonerato l'allenatore dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Palmeiras. Vai su Facebook

Carlo Ancelotti, chi sono i figli Davide (nuovo allenatore del Botafogo) e Katia (ex concorrente di Amici); Carlo Ancelotti dice con chi sta trattando il figlio Davide: Per questo non è con me in Brasile; Chi è Davide Ancelotti, il figlio di Carlo l'ultima idea per la panchina della Roma.

Carlo Ancelotti, chi sono i figli Davide (nuovo allenatore del Botafogo) e Katia (ex concorrente di Amici) - Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, ha due figli con percorsi molto diversi: Davide, oggi nuovo allenatore del Botafogo dopo anni da vice al fianco del padre, e Katia, che da giovane ha par ... msn.com scrive

Brasile: Davide Ancelotti molla papà Carlo e trova una squadra tutta sua, il retroscena - Davide Ancelotti, figlio di Carlo, è pronto a iniziare la sua carriera da allenatore al Botafogo. Da sport.virgilio.it