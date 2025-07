Intervista all’artista Fabrizio Borelli Contagion e la forma dell’Nft

Scopri il mondo affascinante di Fabrizio Borelli, artista poliedrico che unisce cinema, televisione e arte digitale in un’inedita contaminazione creativa. La sua ultima opera, “CONTAGION – metronomo”, ora disponibile su Objkt.one, incarna questa sinergia tra fotografia e NFT, aprendo nuove frontiere espressive nel panorama artistico contemporaneo. Un viaggio tra innovazione e tradizione, che vi lascerà senza fiato.

Intervista realizzata in collaborazione con Giovanni Menicocci Accanto alla carriera cinematografica e televisiva, apparso in cast importanti, Fabrizio Borelli propone oggi al pubblico una nuova tappa della sua ricerca in fotografia, in questo caso con una forte propensione alla contaminazione. Da qualche giorno è disponibile su Objkt.one, la piattaforma per collezionisti d'arte sulla blockchain Tezos, l'opera motion video "CONTAGION – metronomo zoppo crippled metronome" – primo video della collezione CONTAGION NFT, originata dalle serie CONTAGION 2013 e CONTAGION 2022, trenta metafotografie su stampa giclée, dove Borelli propone l'encefalo umano come il segno distintivo della rappresentazione Com'è nata l'idea di Contagion? Nel flusso inarrestabile della vita le situazioni cambiano ininterrottamente e, quando qualcosa finisce o si interrompe, qualcos'altro può prendere il suo posto.