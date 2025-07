Villaricca in lacrime per morte di Enzo Tambaro | fatale un malore in spiaggia a Formia

Una domenica tragica sul litorale di Formia scuote Villaricca, dove la comunità piange la perdita di Enzo Tambaro, scomparso a causa di un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia. Un momento di grande tristezza che ha colpito tutti, lasciando un vuoto incolmabile. La vicenda ricorda quanto possa essere fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni istante con i propri cari.

Mattinata tragica quella di ieri, domenica 6 luglio, sul litorale di Formia, dove Enzo Tamabaro, 59 anni, residente a Villaricca, ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia nei pressi del Lido Santo Janni. Villaricca in lacrima per morte di Enzo Tambaro: fatale un malore in spiaggia a Formia Il fatto è avvenuto nel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca in lacrime per morte di Enzo Tambaro: fatale un malore in spiaggia a Formia

In questa notizia si parla di: villaricca - enzo - malore - spiaggia

Villaricca in lacrima per morte di Enzo Tambaro: fatale un malore in spiaggia a Formia - Una giornata di sole si è tramutata in una tragedia a Villaricca, dove la comunità piange la perdita di Enzo Tambaro, 59 anni, colto da un malore fatale mentre si trovava in spiaggia a Formia.

Villaricca in lacrime per morte di Enzo Tambaro: fatale un malore in spiaggia a Formia.

Malore in spiaggia, muore a 54 anni - la Nazione - L'uomo si trovava in villeggiatura in Maremma ed è stato colto da malore in spiaggia; sul ... Scrive lanazione.it

Malore in spiaggia, muore un 64enne - la Nazione - Un 64enne è morto nel pomeriggio sulla spiaggia di Follonica: l'uomo si è accasciato a poca distanza dalla riva accusando un malore che gli è stato fatale. Segnala lanazione.it