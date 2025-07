Isola dei Famosi 2025 Loredana Cannata in ospedale dopo la prova di apnea | perché i concorrenti meritano più tutele

L’isola dei famosi 2025 torna al centro delle polemiche, questa volta per la drammatica esperienza di Loredana Cannata, ricoverata in ospedale dopo una prova di apnea rischiosa. La concorrente sottolinea quanto i partecipanti debbano ricevere maggiori tutele, specialmente dopo gli incidenti che hanno segnato la finale. Ma perché si è deciso di riproporre questa sfida, nonostante i rischi e le recenti conseguenze?

Dopo aver rischiato grosso durante la finale, l'attrice spiega le conseguenze fisiche e psicologiche che la prova di apnea ha avuto su di lei: ma perché si è scelto di riproporla dopo quanto accaduto a Mercedesz Henger?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata in ospedale dopo la prova di apnea: perché i concorrenti meritano più tutele

