Spionaggio cinese arrestato a Milano

12.02 Un cinese 33enne è stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto milanese di Malpensa, arrivato da Shanghai. Contro di lui, mandato Usa in un'inchiesta Fbi L'uomo sarebbe accusato di far parte di un gruppo di hacker che avrebbero fatto spionaggio, in particolare nel 2020 sui vaccini anti-Covid in produzione all' Università del Texas. Domani udienza di conferma identità e sull'eventuale consenso all'estradizione. Per il giudice c'è "concreto" pericolo di fuga. La moglie: è solo un tecnico informatico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it