Netanyahu oggi da Trump 14 morti in nuovi raid a Gaza

L'incontro tra Netanyahu e Trump si svolge in un momento cruciale, mentre i raid a Gaza continuano a mietere vittime e la tensione internazionale cresce. La diplomazia cerca di trovare una via d'uscita in un contesto di crisi umanitaria e politica senza precedenti. Rimaniamo con il fiato sospeso: le decisioni che prenderanno potrebbero cambiare il corso della storia recente.

Roma, 7 lug. (askanews) – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, oggi incontra alla Casa Bianca il presidente degli Stati uniti, Donald Trump. Mentre il primo round dei colloqui informali di Doha ripresi ieri sera non avrebbe portato a una soluzione positiva, Netanyahu è atterrato a Washington sotto pressione affinchè si arrivi a una svolta nel conflitto a Gaza, come chiesto dalla Casa Bianca e con voce quasi unanime nel mondo. Prima della partenza, il primo ministro ha incontrato il presidente israeliano, Isaac Herzog, il quale ha sottolineato l’urgenza di trovare un accordo sulla liberazione degli ostaggi e sul cessate il fuoco nella Striscia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump - gaza - morti

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

#Netanyahu a #Washington per incontrare #Trump. Il presidente Usa ottimista: possibile intesa la prossima settimana. #Wafa, 14 morti per i raid israeliani a #Gaza all'alba. #Hamas, abbiamo perso il controllo sull'80% di Gaza https://buff.ly/MWshVsk Vai su X

Netanyahu vola da Trump e a Gaza fa altri 100 morti Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Vai su Facebook

Netanyahu a Washington, vedrà Trump. Wafa, 14 morti per i raid israeliani a Gaza all'alba; Netanyahu atterra a Washington, stanotte l'incontro con Trump. In salita i colloqui di pace a Doha - Nuova giornata di colloqui aDoha con sguardo a Usa: 'Li' i veri negoziati'; Hamas ammette di aver perso l’80% di Gaza. Oggi vertice Trump-Netanyahu.

Gaza, media: 14 morti nella Striscia nei raid israeliani all’alba. Netanyahu da Trump - Secondo quanto riporta l'agenzia Wafa che cita fonti mediche secondo cui sono almeno 14 i palestinesi uccisi nei ... Riporta msn.com

Netanyahu a Washington, vedrà Trump. Wafa, 14 morti per i raid israeliani a Gaza all'alba - I colloqui sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi si sono tenuti nella capitale del Qatar, Doha, mediati da Egitto e Qatar ( ... Secondo ansa.it