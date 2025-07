Wimbledon ottavi di finale | Cobolli contro Cilic | il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego

Ai prestigiosi Championships di Wimbledon, il cammino verso i quarti di finale si fa sempre più avvincente. Mentre Cobolli affronta Cilic in un match decisivo, l’attesa cresce per Sinner e Sonego, pronti a scatenare il loro talento sul prato londinese. Questa giornata promette emozioni intense e sorprese, con i nostri azzurri determinati a lasciare il segno e scrivere un’ulteriore pagina di storia del tennis italiano.

Giornata ricchissima ai Championships, i tre azzurri vanno a caccia dei quarti di finale: il primo a scendere in campo è Flavio, in serata tocca al numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, ottavi di finale: Cobolli contro Cilic: il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego

In questa notizia si parla di: finale - wimbledon - ottavi - cobolli

Quando inizia Wimbledon 2025? Le date e gli orari dal 1° turno alla finale - Quando inizia Wimbledon 2025? La storica tradizione inglese ci svela che il torneo si svolgerà dal 1° luglio, con le prime partite che promettono emozioni fin dai turni iniziali.

Wimbledon, giornata storica per l’Italia: ottavi di finale con Sinner, Cobolli e Sonego Vai su X

Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale a Wimbledon. Il padre-coach Stefano parla dei progressi del figlio e della sfida contro Marin Cilic. ? https://buff.ly/W46d9om Vai su Facebook

Wimbledon, Cobolli-Cilic in diretta: in palio i quarti di finale; Cobolli diretta ottavi Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi contro Cilic; Programma Day 8 con 3 italiani agli ottavi: Sinner, Sonego e Cobolli.

Cobolli diretta ottavi Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi contro Cilic - Flavio Cobolli dovrà vedersela con il veterano Marin Cilic, finalista a Wimbledon nel 2017 ed erbivoro doc. Si legge su corrieredellosport.it

Flavio Cobolli: età, altezza, carriera, fidanzata. Chi è il prossimo top 20 della classifica ATP oggi in campo per gli ottavi di Wimbledon - Sarà il primo dei tre italiani a scendere oggi in campo Flavio Cobolli, che si scontrerà contro il 36enne Marin Cilic (numero 65 del ranking) a partire da mezzogiorno. Segnala msn.com