Celine riparte da un foulard | il debutto di Michael Rider

Un foulard di seta bianco e nero avvolto attorno all’invito, e poi sfilato al collo degli ospiti come un segno di appartenenza. È iniziato così il debutto di Michael Rider da Celine, con un gesto semplice ma carico di significato: “qualcosa che si tiene, che si tramanda, che ognuno indossa a modo suo”, ha raccontato il designer. Un manifesto in miniatura di quella che è stata la sua prima collezione per la maison, dove la memoria si tramanda nei look e il guardaroba si fa personale. Giochi di stratificazioni mixano proporzioni, silhouette, tessuti e colori in modo deciso e i look sono carichi di accessori e gioielli, in linea con la tendenza che negli ultimi mesi spopola su social e passerelle (con l’algoritmo di Tiktok nutrito da strategie di styling per personalizzare gli outfit, dai charms per le borse alle spille). 🔗 Leggi su Amica.it