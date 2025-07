Follia ad Adrano arrestato 43enne | minaccia la madre e colpisce la zia al volto per soldi

Una spirale di follia scuote Adrano, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato per aver minacciato e colpito la propria famiglia in un crescendo di violenza e richieste di denaro. L'episodio spaventosamente grave si è consumato davanti agli occhi di una madre anziana e di una zia, vittime di minacce e aggressioni. La vicenda evidenzia quanto la sofferenza economica possa sfociare in comportamenti devastanti. Continueremo a seguire questa drammatica storia, perché ogni dettaglio conta.

Violenza familiare in un contesto di continue richieste di denaro. Un uomo di 43 anni, residente ad Adrano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori, tentata estorsione aggravata e lesioni personali. L'arresto è avvenuto in seguito all'ennesimo episodio di violenza in famiglia, culminato con un pugno in faccia alla zia e minacce gravi alla madre 79enne. L'aggressione dopo l'ennesima richiesta di soldi. Secondo quanto accertato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, l'uomo si sarebbe recato presso l'abitazione della madre nel primo pomeriggio, in evidente stato di agitazione, per chiederle insistentemente del denaro, come già avvenuto altre volte.

