L’estate in Campania si fa ancora più imprevedibile: la Protezione Civile ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo gialla, segnalando temporali improvvisi, fulmini e grandinate. È fondamentale essere preparati e attenti, poiché le precipitazioni potranno essere intense e rapide, mettendo alla prova abitazioni e attività all’aperto. Rimanete aggiornati e adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza vostra e dei vostri cari. La prudenza è la miglior difesa contro gli imprevisti del tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di 24 ore, ossia fino alle 23.59 di domani 8 luglio, il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo. I temporali saranno veloci e improvvisi e caratterizzati anche da fulmini, raffiche di vento e grandinate. Le precipitazioni potranno rivelarsi molto intense in un breve arco temporale e determinare un forte impatto al suolo, ma è impossibile fare una previsione certa su quando esattamente e in quale porzione di territorio si abbatteranno. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta meteo gialla in Campania: pericolo temporali e grandinate

