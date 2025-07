Ileana della Corte lancia Virna | linea di gioielli dedicata all’attrice italiana che fu icona di bellezza ed eleganza

un’ispirazione senza tempo, catturando l’essenza di un’epoca di fascino e raffinatezza. La collezione Virna di Ileana della Corte celebra la bellezza iconica di Virna Lisi, trasformando ricordi emozionanti in gioielli che sprigionano femminilità e stile. Un tributo prezioso alla donna, all’eleganza e al cinema italiano, pronto a conquistare il cuore di chi ama distinguersi con classe e passione.

Il brand di gioielli Ileana della Corte presenta la collezione Virna, una linea dedicata all’attrice Virna Lisi e agli anni ’50: colori turchesi, rossi e bianchi per gioielli che trasmettono femminilità ed eleganza. La collezione Virna nasce da un ricordo privato di Carla della Corte, designer del brand: durante la visione di un film con protagonista Virna Lisi, resta colpita da un gioiello indossato dall’attrice, che diventa poi fonte di ispirazione per la realizzazione della linea Virna. in foto Virna Lisi La linea Virna è composta da collane, orecchini e bracciali in bronzo placcato oro, disponibili anche in bronzo smaltato in turchese, bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it