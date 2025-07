Volotea inaugura il volo Firenze-Alghero | nuova rotta bisettimanale per la Sardegna

Volotea apre le porte della Sardegna a Firenze con un nuovo volo bisettimanale verso Alghero, portando le meraviglie dell’isola a portata di mano. Questa entusiasmante novità rende più facile che mai scoprire spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato, rafforzando il ponte tra Toscana e Sardegna. Con un servizio affidabile e tariffe vantaggiose, la compagnia invita i viaggiatori a partire alla scoperta di questa splendida destinazione, consolidando il suo ruolo di protagonista nel collegare città italiane e isole incantevoli.

Firenze, 7 luglio 2025 – Firenze e le bellezze della Sardegna nord occidentale sono più vicine. Da ieri si può volare direttamente dal capoluogo toscano ad Alghero, grazie all’espansione del network Volotea dall’aeroporto Amerigo Vespucci. Il nuovo collegamento diretto ha preso ufficialmente il via ieri, domenica 6 luglio. La rotta, operata in esclusiva dalla compagnia aerea low-cost specializzata nei voli tra città di piccole e medie dimensioni, è disponibile due volte a settimana – il mercoledì e la domenica – e offrirà ai viaggiatori toscani oltre 5.000 posti complessivi per raggiungere comodamente la costa nord-occidentale della Sardegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volotea inaugura il volo Firenze-Alghero: nuova rotta bisettimanale per la Sardegna

