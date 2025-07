Genova donna denuncia stupro in una tenda sulla spiaggia | caccia a due uomini

Una drammatica vicenda scuote Genova, dove una donna di 25 anni ha denunciato al pronto soccorso di essere stata vittima di uno stupro sulla spiaggia. L'aggressione si sarebbe verificata nella notte tra il 28 e il 29 giugno, quando la vittima, attratta da due uomini, sarebbe stata condotta in una tenda isolata. La caccia ai responsabili è appena iniziata, mentre l’intera comunità attende giustizia. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

La giovane si presenta al pronto soccorso con segni evidenti di violenza. Una donna di 25 anni si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova, denunciando di essere stata violentata da due uomini che l'avrebbero attirata nella loro tenda, montata su una spiaggia cittadina, nella notte tra il 28 e il 29 giugno. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la giovane avrebbe subito l'aggressione dopo essere uscita da un locale. Una settimana dopo, si è fatta visitare in ospedale, dove i medici hanno riscontrato ancora evidenti segni di violenza, tra cui lividi e graffi su varie parti del corpo.

