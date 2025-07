Una psicoanalista a Teheran il libro di Gohar Homayounpour

una psicoanalista a Teheran, il libro di Gohar Homayounpour. È possibile praticare la psicoanalisi nella Repubblica Islamica dell’Iran? Gohar Homayounpour, psicoanalista iraniana formata in Occidente, risponde di sì. Tutta la cultura iraniana ruota attorno al racconto. Perché mai, se gli iraniani avvertono con tale forza la necessità di parlare, non dovrebbero essere capaci di libere associazioni? Inizia così una narrazione affascinante, in cui il racconto autobiografico si intreccia con le storie dei silenzi

È possibile praticare la psicoanalisi nella Repubblica islamica dell'Iran? Gohar Homayounpour, psicoanalista iraniana formatasi in Occidente, risponde di sì. Tutta la cultura iraniana ruota attorno al racconto. Perché mai, se gli iraniani avvertono con tale forza la necessità di parlare, non dovrebbero essere capaci di libere associazioni? Inizia così una narrazione affascinante, in cui il racconto autobiografico si intreccia con le storie dei pazienti. L'autrice evoca il piacere e il dolore di ritornare nella terra natale e le angosce che assillano lei, per prima, e altri iraniani. Nel racconto si aprono di continuo scorci che lasciano intravedere le sedute con i pazienti: una celebre artista sogna di essere abbandonata e vuole stare sulla sedia dell'analista anziché sdraiata sul lettino, una giovane donna avvolta nel chador dice la propria vergogna per aver perso la verginità, un camionista grande e grosso sogna di fare sesso con sua madre.

Una psicoanalista a Teheran, il volume di Gohar Homayounpour, edito da Raffaello Cortina Editore - Titolo Una psicoanalista a Teheran Autore Gohar Homayounpour Collana Storie di psicoterapia Editore Raffaello Cortina Editore Formato Libro Pagine 156 Pubblicazione 07/2025 ISBN 9788832857979

Gohar Homayounpour, recensione del libro Blues a Teheran - La psicoanalista Gohar Homayounpour vive ed esercita da vent'anni a Teheran.