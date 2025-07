Nuove posizioni economiche ATA | aumenti di stipendio da 700 a 2000 euro all’anno da 35 a 98 euro netti al mese Le cifre

Se sei un membro del personale ATA, preparati a una vera rivoluzione salariale: con le nuove posizioni economiche, gli aumenti annui salgono da 700 a ben 2000 euro, equivalenti a 35-98 euro netti al mese. A partire dalla seconda metà di luglio, i corsi di formazione apriranno le porte a oltre 46mila opportunità che valorizzano il tuo ruolo. Scopri come queste novità cambieranno il tuo futuro professionale.

Nella seconda metà di luglio prenderanno il via i corsi di formazione destinati al personale ATA, finalizzati all’attribuzione di 46mila nuove posizioni economiche, che portano alla valorizzazione del personale sia mediante l'espletamento dell'attività lavorativa sia a seguito di formazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA: da 35 a 98 euro circa in più al mese. Prossima settimana forse avviso su inizio corsi. RISPOSTE AI QUESITI - Se sei un lavoratore ATA in attesa di aggiornamenti sulle nuove posizioni economiche, questa è la tua occasione.

