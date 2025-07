Caso Velvet Sundown la band che ha ingannato Spotify | cosa è successo davvero

Il caso Velvet Sundown ha scosso il mondo musicale, rivelando un inganno digitale che ha sorpreso tutti. La band, che in poche settimane aveva conquistato milioni di ascolti su Spotify, si è rivelata essere un’operazione concertata e artificiale, sollevando dubbi sulla trasparenza delle classifiche online. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa vicenda? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata truffa musicale e le sue implicazioni per il panorama digitale.

Roma, 7 luglio 2025 – Dal boom all’inizio di giugno, con la scalata delle classifiche di Spotify in poche settimane (raggiungendo oltre 400 mila ascoltatori) alle polemiche. È il caso dei The Velvet Sundown. Ecco cosa è successo in una questione che non è ancora chiusa. Ma procediamo con ordine. Come si diceva, il boom di questa band è arrivato nl giro di pochissime settimane, ma fin da subito qualcosa non tornava: uno stile musicale piatto, immagini della band fin troppo perfette per essere vere, e una totale assenza di tracce digitali. I sospetti non hanno tardato a emergere: I ‘The Velvet Sundown’ erano troppo strani per essere veri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net