Volato fuori dall’auto Incidente spaventoso in Italia il bilancio è drammatico | traffico paralizzato

Un grave incidente sulla strada statale 410 alle porte di Naro, in provincia di Agrigento, ha sconvolto l’Italia: due automobili si sono scontrate violentemente, causando due vittime e ferendo altri tre. La drammatica scena ha paralizzato il traffico e richiesto ingenti interventi di soccorso. Un tragico promemoria della fragilità della vita sulle nostre strade, che richiede maggiore attenzione e sicurezza per prevenire future tragedie.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla strada statale 410, alle porte di Naro, in provincia di Agrigento. Due automobili si sono scontrate violentemente, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre tre. L'impatto, avvenuto nella serata di domenica 7 luglio, ha coinvolto diversi mezzi di soccorso e causato la chiusura della strada in entrambe le direzioni. La prima vittima accertata è un cittadino rumeno residente a Canicattì, morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dal veicolo su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'auto su cui si trovava si è ribaltata in seguito alla collisione con un'altra vettura, rendendo vano ogni tentativo di soccorso da parte del personale del 118.